Inter : Simone Inzaghi confiant pour la prolongation de Milan Škriniar

La suite après cette publicité

Pilier de la défense de l’Inter Milan depuis 6 ans maintenant, Milan Škriniar arrive en fin de contrat en juin prochain. Alors qu’il n’a toujours pas renouvelé son contrat avec les Nerazzurri, le défenseur central de 27 ans pourrait partir gratuitement en juin prochain. Situation que veut éviter la direction interiste, qui souhaite prolonger le Slovaque dans les prochains mois. Son entraîneur, Simone Inzaghi s’est exprimé à ce sujet dans un entretien avec SportMediaset.

« Ai-je peur de le perdre ? Ce sont des situations qui font partie du football d’aujourd’hui, mais la façon dont je le vois travailler et jouer, je dis non. Je le vois concentré et serein. Cependant, le club s’efforce de résoudre tous les problèmes contractuels, et pas seulement ceux concernant Skriniar. J’ai la plus grande confiance ». Depuis son arrivée à l’Inter, Škriniar a disputé 236 matchs toutes compétitions confondues.

À lire

Mercato : le FC Barcelone et l’Inter préparent deux échanges loufoques