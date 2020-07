Amical, OL : retour de Depay et Reine-Adélaïde, première pour Kadewere

Se préparant pour la finale de la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain (31 juillet) et son huitième de finale retour de Ligue des Champions (7 ou 8 août), l'Olympique Lyonnais affronte la formation de Port Valais qui évolue en sixième division suisse. Une rencontre idéale pour faire le plein de confiance. Et pour cette échéance, Rudi Garcia a opté pour un 4-3-3.

Dans les buts, on retrouve Anthony Lopes. Le gardien portugais est devancé par Léo Dubois, Jason Denayer, Sinaly Diomande et Maxwel Cornet. Thiago Mendes est aligné en sentinelle derrière Jean Lucas et Jeff Reine-Adélaïde. Memphis Depay et Karl Toko Ekambi accompagnent Tino Kadewere en attaque.

La composition de l'Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Denayer, Diomande, Cornet - Mendes, Lucas, Reine-Adélaïde - Memphis, Kadewere, Toko Ekambi