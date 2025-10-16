PSG : décision imminente pour Dembélé avant d’affronter Strasbourg

Après la trêve internationale, le PSG reprend la compétition ce vendredi au Parc des Princes face à Strasbourg, en Ligue 1. Le RCSA est un adversaire sérieux, actuellement 3e de championnat et à un point seulement des Parisiens. Pour ce match, Luis Enrique espère pouvoir compter sur le retour de plusieurs cadres. Dans ce marathon de 7 matchs en 24 jours, chaque renfort sera précieux pour maintenir l’intensité et la compétitivité de l’équipe face aux échéances à venir, notamment le déplacement en C1 à Leverkusen mardi prochain.

Au PSG, l’optimisme règne pour Désiré Doué, qui pourrait réintégrer le groupe après sa longue indisponibilité due à une lésion au mollet droit. Pour Ousmane Dembélé, Ballon d’Or 2025, absent depuis le 5 septembre suite à une blessure à l’ischio-jambier droit, la décision finale sera prise ce jeudi selon les informations du journal Le Parisien, après le dernier entraînement. Bradley Barcola et d’autres cadres comme Fabian Ruiz, João Neves et Senny Mayulu feront également l’objet de tests précis afin de déterminer leur disponibilité, tandis que Marquinhos sera encore absent en raison d’une blessure au quadriceps gauche.