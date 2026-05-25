CdM 2026 : Saud Abdulhamid est coincé après le vol de son passeport

Dans environ trois semaines, la Coupe du Monde 2026 va ouvrir ses portes. Certaines sélections commencent d’ailleurs à se rassembler. C’est le cas de l’Arabie saoudite. Mais Saud Abdulhamid ne pourra pas rejoindre tout de suite ses coéquipiers. Présent à un mariage à Amsterdam, le joueur de Lens a été victime d’un cambriolage et s’est fait subtiliser sa voiture ou encore son passeport. Ce qui est problématique pour son document d’identité.

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« La Fédération saoudienne de football coordonne actuellement ses efforts avec le ministère des Sports pour suivre l’enquête. Elle travaille également avec l’ambassade du Royaume d’Arabie saoudite aux Pays-Bas afin de délivrer les documents nécessaires permettant au joueur de rejoindre la sélection. La Fédération saoudienne de football apporte tout son soutien à Saud Abdulhamid dans ces circonstances et espère son arrivée en toute sécurité au camp de l’équipe nationale », a confirmé la fédération saoudienne de football.