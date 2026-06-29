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Coupe du Monde

CdM 2026, Allemagne : Julian Nagelsmann répond sèchement à ses détracteurs

Par Allan Brevi
1 min.
Allemagne Paraguay
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À la veille du seizième de finale de la Coupe du Monde 2026 face au Paraguay, prévu ce lundi soir à Boston, Julian Nagelsmann a répondu aux nombreuses critiques visant l’Allemagne après sa défaite contre l’Équateur (2-1) lors de la dernière journée de la phase de groupes. Pointé du doigt pour certains de ses choix, le sélectionneur allemand a également été visé par les propos de Gary Lineker, qui avait estimé qu’il s’agissait de « l’une des équipes nationales allemandes les plus faibles » qu’il ait vues.

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Face à ces attaques, Nagelsmann a tenu à défendre son travail sans détour. « Je crois en notre succès, en tant qu’équipe. Je ne dois rien prouver à personne, je suis sur la ligne de touche pour soutenir mes joueurs. Je ne dois rien prouver comme sélectionneur. Je suis heureux si on nous soutient, mais à la fin, l’essentiel est toujours de bien se préparer pour jouer un bon match. Je suis simplement humain, c’est tout ce que j’ai à dire », a affirmé le technicien allemand, déterminé à remettre la Mannschaft sur les bons rails lors de ce rendez-vous décisif.

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