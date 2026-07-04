SPL
Riyad Mahrez quitte Al-Ahli
@Maxppp
Riyad Mahrez n’est plus un joueur d’Al-Ahli. Le club saoudien l’a annoncé sur ses réseaux sociaux, en rappelant les états de service de l’ailier algérien, auteur de 37 buts et 46 passes décisives en 122 apparitions.
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🏟 122 Appearances— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) July 4, 2026
⚽️ 37 Goals
🎯 46 Assists
Thank you, Riyad Mahrez 💚 pic.twitter.com/70X8GRZrmL
A 35 ans, voilà Riyad Mahrez libre de tout contrat. Hier, il avait par ailleurs annoncé sa retraite internationale. Son dernier match avec l’Algéirue restera donc le 16e de finale perdu face à la Suisse.
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