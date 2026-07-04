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Riyad Mahrez quitte Al-Ahli

Par Aurélien Léger-Moëc
Mahrez avec Al Ahli @Maxppp

Riyad Mahrez n’est plus un joueur d’Al-Ahli. Le club saoudien l’a annoncé sur ses réseaux sociaux, en rappelant les états de service de l’ailier algérien, auteur de 37 buts et 46 passes décisives en 122 apparitions.

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A 35 ans, voilà Riyad Mahrez libre de tout contrat. Hier, il avait par ailleurs annoncé sa retraite internationale. Son dernier match avec l’Algéirue restera donc le 16e de finale perdu face à la Suisse.

Pub. le - MAJ le
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