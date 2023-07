Faut-il déjà s’inquiéter pour la saison de l’OL ?

Un but inscrit, une seule victoire et deux défaites. Voilà comment chiffrer le début de pré-saison de l’Olympique Lyonnais. Après un court succès pauvre dans le contenu contre De Treffers, un club de football amateur néerlandais (2-1), les Rhodaniens n’ont pas vraiment existé face à Manchester United en ne cadrant aucun tir (1-0). Quatre jours plus tard, à Molenbeek, les Lyonnais ont perdu sur le même score, en se montrant encore une fois inoffensifs (1-0).

Une attaque très décevante, Clinton Mata intéressant

Surtout, les Gones ont concédé deux buts en deux matches sur des erreurs d’inattention et des coups de pied arrêtés, ce qui faisait déjà défaut lors de la saison dernière. Dimanche soir, contre les Belges, les Lyonnais ont eu la maîtrise du ballon, mais n’ont rien proposé devant le but, malgré la présence de Jeffinho, Mohamed El Arouch, Amin Sarr et Alexandre Lacazette. Après la rencontre, Laurent Blanc a confirmé que «dans la zone de vérité, en termes d’occasions de but, c’est trop insuffisant», en affirmant également qu’il s’agissait surtout d’un stage de préparation physique et que «la fatigue se voit sur certains joueurs à la suite du stage aux Pays-Bas».

Contre Molenbeek, Mohamed El Arouch s’est débrouillé et Clinton Mata a fait une prestation solide dans la défense centrale. La nouvelle recrue a même reçu les éloges de ses coéquipiers après la rencontre. Mais au-delà de ça, l’OL pêchait surtout dans l’animation offensive, car si Lacazette s’est vu refuser un but pour hors-jeu, Jeffinho n’a pas été au niveau et Amin Sarr a, une nouvelle fois, déçu. Finalement, en attaque, seul El Arouch a fait valoir sa technique et a tenté des choses. Les titulaires ont déçu et ce ne sont pas les indésirables Reine-Adelaïde, Kadewere et Toko Ekambi, entrés en jeu en fin de match, qui ont apporté de la fraîcheur.

Laurent Blanc demande des renforts

«Dans la zone de finition, il faut du talent, de l’expérience et l’habitude de marquer. Cela nous fait défaut actuellement (…) Cela fait deux matchs qu’on ne marque plus de but. Si vous voulez marquer, il faut être dangereux, c’est notre note négative. J’espère que quelques joueurs supplémentaires vont rejoindre l’effectif pendant le mercato», expliquait encore le technicien des Gones. Même si le mercato risque de rester au ralenti avec la récente décision de la DNCG. Cependant, il reste impossible de faire le bilan tout de suite et Laurent Blanc le sait. Déjà, il devrait retrouver Dejan Lovren pour la suite de la préparation, lui qui s’était blessé lors du match contre De Treffers.

De plus, l’ex-coach du PSG attendait avec impatience ce début de semaine pour retrouver ses espoirs Rayan Cherki, Castello Lukeba, Bradley Barcola et Maxence Caqueret, pas encore remis de sa blessure avec les Bleuets. «Ils sont importants pour nous parce qu’ils étaient titulaires la saison dernière. On a besoin d’eux aussi parce qu’on manque de liant entre les lignes. C’est flagrant. La suite devra être plus tactique avant le début de la saison». Le tout, dans l’espoir de ne pas voir son joyau Barcola être cédé au Paris Saint-Germain, qui en fait une priorité. Avant deux matches importants contre le Celta de Vigo et Crystal Palace, le groupe complet de l’OL aura deux grosses semaines pour préparer le début de la Ligue 1, le 18 août contre Strasbourg et montrer une progression.