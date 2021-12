Ligue des Nations : le calendrier des Bleus est connu

La suite après cette publicité

Hier après-midi, l’équipe de France a été reversée dans le groupe A1 de la Ligue des Nations. Une poule plus qu’abordable pour les tenants du titre puisqu’ils affronteront le Danemark, la Croatie et l’Autriche. On est donc loin du groupe de la mort (Italie, Angleterre, Allemagne, Hongrie).

Et depuis ce matin, on connait enfin le calendrier des hommes de Didier Deschamps. Pour rappel, la phase de poules débutera le 2 juin et s’achèvera le 27 septembre. Nos Bleus débuteront le 3 juin par la réception du Danemark et enchaîneront ensuite avec trois matches en sept jours. Leur dernière rencontre sera le 25 septembre, au Danemark.

Le calendrier de la France :