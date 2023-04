Naples - Salernitana : les compositions officielles

La 32e journée de Serie A peut permettre au Napoli d’être sacré champion d’Italie. Les Partenopei reçoivent ainsi la Salernitana. A domicile, Luciano Spalletti organise son équipe en 4-3-3 avec Alex Meret dans les cages derrière Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Kim Min-Jae et Mathías Olivera. Stanislav Lobotka est positionné comme sentinelle auprès d’André-Franck Zambo-Anguissa et Piotr Zielinski. Hirving Lozano, Victor Osimhen et Khvicha Kvaratkhelia constituent le trio offensif.

De son côté, la Salernitana s’articule en 3-4-2-1 avec Guillermo Ochoa comme dernier rempart. Devant lui, Flavius Daniliuc, Norbert Gyömber et Lorenzo Pirola sont placés en défense tandis que Pasquale Mazzocchi et Domagoj Bradaric prennent les couloirs. Lassana Coulibaly et Tonny Vilhena constituent le double pivot. Enfin, Antonio Candreva et Grigoris Kastanos évoluent en soutien de Boulaye Dia.

Les compositions

Naples : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera - Zambo-Anguissa, Lobotka, Zielinski - Lozano, Osimhen, Kvaratkhelia

Salernitana : Ochoa - Daniliuc, Gyömber, Pirola - Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric - Candreva, Kastanos - Dia