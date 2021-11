FC Barcelone : la presse catalane s'inquiète pour Memphis Depay

La suite après cette publicité

Son début de saison avait été étincelant. En Catalogne, on le voyait déjà endosser la cape de leader offensif de l'équipe. Mais après des débuts tonitruants, Memphis Depay a un peu baissé son niveau, sans pour autant être mauvais. Même si ces quelques dernières apparitions sous la tunique blaugrana, avec des buts face à Alavés et le Celta, peuvent laisser penser que ce coup de mou est derrière lui, la presse catalane s'interroge.

Effectivement, celui qui a inscrit un doublé avec les Pays-Bas ce week-end est pointé du doigt comme une des potentielles victimes de l'arrivée de Xavi. Ou du départ de Koeman même. C'est ce qu'explique Sport ce lundi. Effectivement, l'ancien sélectionneur batave avait poussé fort pour que sa direction lui offre l'ancien de l'OL, et ce dernier avait accepté de rejoindre Barcelone avec un salaire bien inférieur à ce que lui proposaient d'autres clubs en grande partie grâce à la présence de son compatriote sur le banc.

De titulaire indiscutable à... ?

Désormais, sa situation dans le vestiaire est bien différente. Son statut de joueur intouchable n'est donc plus d'actualité, même si rien ne dit que Xavi ne lui proposera pas le même rôle. Il devrait être titularisé lors des prochains matches, notamment à cause des nombreuses absences, mais une fois que tout le monde sera de retour, rien ne lui garantit une place de titulaire. Ansu Fati est déjà quasiment assuré de l'être, alors qu'Ousmane Dembélé plaît énormément au tacticien catalan. Il resterait donc une place devant, et ce si Xavi décidait de jouer avec trois attaquants.

« Je ne le connais pas. Il a de l'expérience dans le football d'élite. Je parlerai avec lui », expliquait récemment la star de la sélection néerlandaise. Le journal catalan précise tout de même que Depay est très bien intégré dans le vestiaire, où il est particulièrement apprécié, et qu'il est clairement légitime pour être là, Koeman ou non. Pour le reste, c'est Xavi qui tranchera.