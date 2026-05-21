Luis Enrique donne la date de sa fin de carrière

Le media day, obligatoire selon les règlements de l’UEFA pour les deux finalistes de la Ligue des Champions, a permis aux journalistes, et plus particulièrement aux détenteurs de droits, d’avoir un accès privilégié aux joueurs et à l’entraîneur du PSG ce mercredi. Plusieurs ont ainsi pu organiser des entretiens individuels, comme La Nueva Espana, qui a échangé avec Luis Enrique. Notamment sur son avenir à moyen terme. Jusqu’à quand le technicien de 56 ans se voit entraîneur. Et la réponse a fusé.

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« Je ne veux pas être un vieux schnock comme entraîneur. Je ne le souhaite pas, mais il est vrai que je vois de plus en plus de vieux schnocks à ce poste. Je pense qu’au-delà de soixante ans… D’ailleurs, je plaisante avec mon frère Felipe, je lui dis : « Je dois prendre ma retraite avant toi. » Il a un an de moins que moi, il a 55 ans, et il prend sa retraite à 61 ans… faites le calcul. » Si Luis Enrique veut prendre sa retraite à 60 ans, alors il ne lui reste plus que 4 ans à entraîner…