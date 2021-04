Le Borussia Dortmund met les barbelés autour d'Erling Haaland

La suite après cette publicité

Mino Raiola a beau faire le tour d'Europe des clubs s'intéressant à Erling Haaland, faut-il encore que le Borussia Dortmund soit vendeur. Ça ne semble pas être le cas à en croire les déclarations de Michael Zorc depuis quelques jours. Le directeur sportif du club allemand en a rajouté une couche ce dimanche à WAZ, affirmant que l'agent de l'attaquant norvégien pouvait rencontrer qui il voulait, il n'y aura pas de départ cet été.

«Je sais quelle est notre attitude et ce dont nous avons discuté avec Mino Raiola. C'est la chose importante, et pas si un agent s'envole en Espagne ou en Angleterre. Raiola peut voler où il veut. Nous ne pouvons pas interdire cela, et pourquoi le devrions-nous? Cela n'a aucune influence sur nos performances sur le terrain» lâche-t-il au média, qui ajoute au passage que le BvB donnera un bon de sortie à Haaland à l'été 2022, lorsque sa clause de départ de 75 M€ sera active.