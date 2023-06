Mercato : le FC Barcelone a choisi le "remplaçant" de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Après l’échec Messi, le FC Barcelone doit rebondir. Même si - c’est du moins ce qu’il a affirmé - Joan Laporta a fait tout ce qui était en son pouvoir pour rapatrier le meilleur joueur de l’histoire du club, ce dernier poursuivra sa carrière sous le soleil de la Floride. Un choix qui laisse les Catalans dans une situation difficile, puisqu’il était l’objectif prioritaire pour renforcer l’attaque.

Il faut dire qu’il n’y avait pas beaucoup de noms sortis comme alternatives à l’Argentin, si ce n’est quelques pistes pas forcément réalistes comme celle menant à Bernardo Silva, aussi convoité par le Paris Saint-Germain. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo en dit un peu plus sur les plans du FC Barcelone pour son secteur offensif.

Xavi l’adore

On apprend ainsi que les Catalans ont fait de Yannick Carrasco leur principal objectif pour l’attaque. L’international belge de l’Atlético était déjà suivi lors des derniers mercatos, notamment parce que son profil plaît beaucoup à Xavi. Surtout, grâce à l’accord passé entre les deux clubs dans le cadre de l’opération Depay en janvier dernier, les Barcelonais ont la possibilité de le recruter pour 16 millions d’euros "seulement".

Les Barcelonais souhaitent ainsi un joueur polyvalent capable de jouer à plusieurs postes devant, et l’ancien de l’AS Monaco coche toutes les cases. Il faudra cependant d’abord vendre Ferran Torres pour que l’opération puisse aboutir, alors que le fair-play financier de la Liga musèle encore le Barça. Quant à Vitor Roque, le jeune attaquant de l’Athletico Paranaense, et contrairement à ce qui avait été dit plus tôt, il est encore sur la shopping-list du champion d’Espagne en titre.