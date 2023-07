Le RB Leipzig jette un gros coup de froid dans le dossier Josko Gvardiol !

La suite après cette publicité

Gros ralentissement dans le dossier Josko Gvardiol ! Depuis plusieurs mois, Manchester City a fait de l’international croate sa priorité au poste de défenseur central. À ce titre, les discussions se sont accélérées et un accord a même été évoqué entre le RB Leipzig et le champion d’Angleterre en titre pour un transfert estimé à plus de 100M€. Cependant, le pensionnaire de Bundesliga vient de jeter un gros coup de froid dans le dossier ce vendredi. Par l’intermédiaire de son directeur sportif, Max Eberl, le club allemand a tenu à clarifier la situation du joueur de 21 ans.

« Il n’y a aucun accord avec Manchester City pour Josko Gvardiol. Même pas proche. De toute façon, beaucoup de choses ont été écrites ces derniers temps et les dernières informations sur Josko nous ont tout de même tous beaucoup surpris. Mais comme on peut le voir : Josko est là - donc cela ne correspond pas à la vérité. Il n’a pas passé de visite médicale - ce n’est pas ce que nous savons. Et je ne pense pas qu’il l’ait fait dans notre dos, parce que c’est tout simplement un professionnel à part entière », a affirmé le dirigeant allemand, des propos retranscrits par Sky Germany. Manchester City va devoir élever le curseur s’il souhaite absolument l’enrôler cet été.

