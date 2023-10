Newcastle - PSG : une soirée historique pour les Magpies et Eddie Howe

La suite après cette publicité

Tout un peuple en rêvait, tout un peuple a chanté. Quelques minutes après la victoire aussi historique que brillante de Newcastle face au Paris Saint-Germain (4-1), mercredi soir, la Toon Army empruntait les allées de Grey Street pour célébrer une soirée idyllique. Pour sa première nuit en Ligue des Champions depuis mars 2003 et un revers 0-2 contre le FC Barcelone de Patrick Kluivert et Thiago Motta, buteurs aux dépens des Magpies d’Alan Shearer et Laurent Robert, le St James’ Park exultait et laissait éclater un sentiment de fierté. Désormais en tête du groupe F après ce succès, les Toons confirment, dans le même temps, leur montée en puissance.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Newcastle 4 2 3 1 1 0 4 1 2 PSG 3 2 -1 1 0 1 3 4

Un collectif scintillant, un groupe uni !

Après un début de saison mitigé, marqué par trois défaites consécutives contre Manchester City, Liverpool et Brighton, la bande à Eddie Howe retrouve, en effet, progressivement de sa superbe. Face aux Parisiens, Newcastle s’est ainsi appuyé sur les forces aperçues la saison dernière et qui lui avaient offert un come-back retentissant dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Sans véritables stars, le club fondé en 1892 peut ainsi compter sur un collectif soudé, une défense de fer (lors du précédent exercice, l’équipe avait terminé meilleure défense de Premier League, à égalité avec Manchester City, avec 33 buts encaissés en 38 matches) et un public hors du commun. Plus efficace dans les duels, plus généreux dans l’effort, Newcastle a ainsi donné une leçon de football au double champion de France en titre. De quoi combler son coach, arrivé en novembre 2021.

À lire

Newcastle - PSG : la masterclass de Bruno Guimarães a illuminé St James’ Park !

«Je suis très satisfait des joueurs pour ce qu’ils ont donné ce soir. Le PSG essaie de jouer depuis l’arrière, donc nous avons dû le déséquilibrer et le déstabiliser. Nous étions en défense face à des joueurs d’élite et ils ont eu des moments où ils nous ont fait mal dans un match que j’ai trouvé équilibré, mais nos buts ont été marqués à de bons moments. Marquer quatre fois contre le PSG devant nos supporters a été une soirée vraiment spéciale. L’atmosphère était très spéciale, je ne remercierai jamais assez nos supporters», lançait dans cette optique l’architecte des Toons, présent en conférence de presse. Reconnaissant du soutien apporté par les fans et prêt à tout pour revivre «un grand nombre de soirées très spéciales comme celle-ci», l’ancien coach de Bournemouth aura forcément apprécié le spectacle proposé par ses protégés.

La suite après cette publicité

À l’instar de Bruno Guimarães, rayonnant dans l’entrejeu, ou encore de Miguel Almiron et Anthony Gordon, omniprésents sur les côtés, c’est tout un collectif qui s’est hissé à la hauteur de l’événement. Rigoureux défensivement - et bien aidés par la prestation offensive morose des Parisiens - les Magpies se sont, par ailleurs, reposés sur un milieu de terrain dominant dans l’impact physique. Mort de faim, Newcastle a également exercé un pressing intense et de tous les instants, causant de nombreux tords au duo Marquinhos-Skriniar. Une prestation XXL saluée par Manuel Ugarte en zone mixte… «Newcastle a été plus agressif, ils reviennent en Ligue des Champions, c’est nouveau pour eux. Je dis ça dans le bon sens mais je pense qu’on aurait pu faire plus en termes d’attitudes, au niveau individuel mais bon ce n’était pas uniquement à cause de nous. C’est aussi à eux que revient le mérite. Newcastle a très bien joué, a beaucoup pressé. Il faut maintenant corriger les erreurs et penser au prochain match. Newcastle était très bien organisé, ils étaient très forts, chez eux. L’ambiance a toujours un impact, les supporters étaient forts mais on aurait pu faire mieux malgré tout», admettait l’Uruguayen.

Le St James’ Park en facteur X !

Et pour cause, comment ne pas évoquer ce supplément d’âme apporté par St James’ Park. Des tifos aux chants incessants, la Toon Army a ainsi porté ses protégés vers le succès. De quoi faire oublier l’absence de Joelinton, pilier de cette formation, ou encore celle de Sven Botman, patron de la défense. De quoi également effacer les deux décennies d’absence de Newcastle en C1… Buteur et, lui aussi, auteur d’une très grande prestation, Sean Longstaff ne pouvait d’ailleurs qu’exulter au coup de sifflet final. Interrogé par Sky Sports, le milieu de terrain anglais de 25 ans - qui a finalement récupéré le maillot de Mbappé «pour son petit frère» - décrivait ainsi une soirée historique. «C’est une soirée exceptionnelle. Je pense que nous savions en tant que groupe que l’atmosphère serait spéciale. Mais pour moi et Dan Burn, marquer ce soir est surréaliste, les mots me manquent. C’est une soirée incroyable et je suis aux anges. Ma famille sera fière, elle sera ivre aussi ! Ils ne sortent pas le mercredi soir, mais ils pourraient le faire maintenant. C’est l’élite de l’élite et ils ont quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. C’était incroyable de les affronter. Il y a encore des choses à améliorer, mais ce soir nous allons fêter ça».

La suite après cette publicité

Enfin, à la question de savoir si quelqu’un de Newcastle irait travailler jeudi, Longstaff ajoutait : «j’espère que non. S’ils ont besoin d’une excuse pour ne pas aller travailler, ils en ont une pour ça». Avec ce succès de prestige, Newcastle confirme, quoi qu’il en soit, sa montée en puissance et prend la tête du groupe F. Loin du petit poucet inexpérimenté, le club récemment passé sous pavillon saoudien a ainsi prouvé que sa place était dans la cour des grands. «À Milan, lors du dernier match (Newcastle a fait match nul 0-0), nous n’avons pas tout à fait atteint notre niveau, mais ce soir, nous étions convaincus que nous pouvions réussir. Mais ce n’est qu’un petit pas», précisait Howe face aux journalistes présents sur place. Sûr de ses forces, Newcastle - qui reste sur une série de 5 victoires et 1 match nul lors des 6 dernières rencontres toutes compétitions confondues - peut légitimement ambitionner un avenir radieux. Adversaire des Magpies, le 25 octobre prochain, le Borussia Dortmund sait en tout cas à quoi s’attendre…