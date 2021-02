OM : l’appel au calme de Le Graët

La suite après cette publicité

Cette saison restera à jamais gravée dans l’histoire de l’Olympique de Marseille. Entre les mauvais résultats en Ligue des Champions, la rocambolesque démission de Villas-Boas, et les actions des supporters à l’encontre de la direction actuelle, l’OM est en plein cauchemar. Une situation que déplore également le président de la FFF Noël Le Graët, qui demande aux amoureux du club phocéen de se calmer et de prendre leur mal en patience.

«L’OM est un club extrêmement important pour nous. On a besoin de Marseille, je ne peux que demander aux gens de se calmer, d’attendre un petit peu. L’OM est un énorme club, partout où il joue, les stades sont pleins habituellement. La presse utilise souvent aussi l’OM pour vendre ses papiers. Je regrette vivement cette crise. On a besoin d’un bon OM» a-t-il expliqué à la Provence. Jorge Sampaoli, dont l'arrivée est de plus en plus proche, calmera-t-elle cette crise ?