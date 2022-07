Rennes recale le Bayern pour Mathys Tel

Véritable pépite du Stade Rennais, Mathys Tel n’a que 17 ans, mais il a déjà su convaincre un grand d’Europe de passer à l’action pour lui. Ces derniers jours, le Bayern Munich a en effet été décrit comme très intéressé par l’attaquant du SRFC. Mieux, les Bavarois auraient même dégainé une première offre pour le Rennais.

Cependant, le montant de cette proposition n’avait pas filtré. Ce lundi, Sky Allemagne a eu connaissance des chiffres de l’opération. Ainsi, pour recruter l’attaquant lié aux Rouge-et-Noir jusqu’en 2024, le Bayern aurait proposé 7 M€ plus des bonus. Une proposition balayée d'un revers de main selon L'Équipe. Les Bretons ne sont pas vendeurs sauf offre exceptionnelle.

