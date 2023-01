Manchester United : la surprenante renaissance de Luke Shaw

Un leader inattendu. Voilà ce qu’Erik ten Hag a eu la surprise de voir émerger dans ses rangs, au fil des mois, en la personne de Luke Shaw (27 ans). Le latéral gauche de 27 ans, qui a connu un début de saison 2022-2023 très compliqué sous les ordres du technicien néerlandais après la Coupe du Monde 2022 au Qatar, impressionne désormais depuis plusieurs semaines. Au point d’être devenu un élément incontournable de l’effectif de Ten Hag, de s’imposer en défense centrale et de pousser Harry Maguire voire Lisandro Martinez sur le banc. Tout était pourtant loin d’être gagné d’avance pour l’international anglais (28 capes, 3 buts).

Déjà, parce qu’Erik ten Hag avait fait le forcing pour attirer Tyrell Malacia à Old Trafford l’été dernier, dans l’idée de faire de lui son titulaire dans le couloir gauche de la défense. Et que Luke Shaw n’a pas survécu au début de saison cauchemardesque des Red Devils en Premier League (2 défaites de rang, contre Brighton puis à Brentford). Ce qui a conduit le manager hollandais à laisser le joueur formé à Southampton sur le banc (ou l’écarter) du groupe pendant 8 rencontres d’affilée toutes compétitions confondues, après l’avoir fait sortir à la mi-temps lors de l’humiliation face aux Bees.

Shaw a mis tout le monde d’accord

La lourde défaite dans le premier derby de la saison, contre Manchester City (6-3) à l’Etihad marque le tournant dans le duel entre les deux hommes. Complètement dépassé face aux Sky Blues, Malacia laisse sa place à Shaw à la pause, alors que le score était de 4-0. L’Anglais limite les dégâts et convainc son entraîneur de l’aligner au match suivant. Depuis, Luke Shaw n’est plus sorti du XI de Manchester United, qui n’a perdu qu’une seule fois en championnat depuis le 9 octobre dernier (1-3, à Aston Villa).

Performant, régulier et même décisif (1 passe décisive à Chelsea, 1 but à Bournemouth), le natif de Kingston upon Thames a su redresser la barre pour mettre tout le monde d’accord. Plus que cela, il a même prouvé sa valeur, récemment, en défense centrale. Aligné pour la première fois en charnière contre Nottingham Forest (3-0) le 27 décembre dernier aux côtés de Raphaël Varane, Luke Shaw a affiché un visage très intéressant à ce poste, amenant Ten Hag à le reconduire à Wolverhampton (1-0), puis surtout, dans le choc contre City (2-1), à Old Trafford, le 14 janvier.

Un défenseur central est né

Pour maîtriser Erling Haaland et sa bande, Ten Hag a donc décidé de faire confiance à l’Anglais, au détriment du capitaine du club, Harry Maguire, ou encore du champion du monde argentin Lisandro Martinez. Bien mal lui en a pris. Le Cyborg et Kevin De Bruyne ont été réduits au silence, notamment par la complémentaire charnière Varane-Shaw. « J’ai été assez surpris de jouer à ce poste, pour être honnête, dans un si gros match ! » admettait carrément le polyvalent défenseur après la victoire dans le derby, il y a quelques jours. Et Shaw de poursuivre. « Heureusement, le manager me fait confiance là-bas. »

Des paroles loin d’être anodines, qui contrastent les propos peu élogieux tenus par l’entraîneur mancunien de l’époque, un certain José Mourinho. « Shaw était devant moi et je prenais toutes les décisions pour lui. Il doit changer son cerveau de footballeur. Nous avons besoin de ses fantastiques qualités physiques et techniques, mais il ne peut pas continuer à jouer avec mon cerveau », lâchait le Special One, à l’issue d’une rencontre de Premier League, en 2017. Ce temps-là semble en tout cas bien révolu pour le latéral gauche des Three Lions, qui a pris une nouvelle dimension à MU.

Ten Hag complètement conquis

« Luke a la puissance physique pour rivaliser avec eux (Haaland et De Bruyne) et a également la vision tactique pour prendre la bonne décision et les compétences techniques pour jouer à ce poste, justifiait Erik ten Hag juste avant le match à Crystal Palace (1-1), mercredi, avant d’encenser son n°23. J’aime qu’il soit si honnête. Après le deuxième match, il n’a pas joué et a dit : "Je comprends parfaitement, ma performance n’est pas bonne". C’est un joueur de haut niveau. Je ne veux pas dire seulement en tant que joueur d’équipe, c’est un leader. Il a montré beaucoup de capacités de leadership – il est l’exemple en ce moment – et avec ses compétences et sa puissance physique, il apporte beaucoup à l’équipe. Mais maintenant aussi avec sa mentalité. »

Et Erik Ten Hag de conclure. « Je suis vraiment content de son développement. Que ce soit en tant que défenseur central ou qu’arrière gauche, c’est un grand joueur et une grande personnalité pour le vestiaire. » Alors que son contrat avec Manchester United expirait en juin prochain, Luke Shaw a fait le choix, en décembre dernier, d’activer l’option lui permettant de prolonger d’une année et d’être désormais lié aux Red Devils jusqu’en 2024, tout comme Rashford, Dalot et Fred. Preuve qu’il se sent (enfin) comme un poisson dans l’eau à Manchester United. Ten Hag, qui tient un leader de poids, peut être fier d’avoir participé à la belle renaissance de Luke Shaw.

