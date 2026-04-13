MU : Neville milite pour Carrick

Le 13 janvier dernier, Manchester United nommait Michael Carrick jusqu’à la fin de la saison, dans un rôle de pompier de service assez ingrat, et sans véritable lendemain. 3 mois plus tard, l’ancien milieu de terrain a redressé la situation de manière spectaculaire, puisque MU occupe la 3e place de la Premier League. Depuis sa nomination, Carrick n’a perdu qu’une rencontre ! Le consultant star de Skysports Gary Neville a assuré qu’il serait impossible de ne pas le voir continuer sa mission au-delà de cette saison, lui qui militait pourtant pour un entraîneur au CV bien plus fourni.

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« Je pense que nous arrivons à un point où Michael Carrick sera nommé entraîneur de Manchester United d’ici un mois environ. S’il termine troisième du championnat par rapport à leur position… (…) Il y a de nombreux points positifs qui plaident en faveur de la nomination de Michael Carrick. J’avais initialement déclaré que Manchester United devrait engager un entraîneur de classe mondiale, possédant une expérience du football de haut niveau, ayant remporté des titres et ayant participé à la Ligue des champions. Certains candidats que j’avais proposés à l’époque ont disparu de la liste, car ils ont trouvé d’autres emplois ou ont continué à travailler ailleurs. Je maintiens que si Manchester United peut recruter un Luis Enrique, ils devraient explorer cette piste, mais le travail accompli par Michael Carrick avec son équipe d’entraîneurs est exceptionnel. (…) Je pense qu’il est inévitable qu’ils lui confient le poste dans les quatre à six prochaines semaines », a déclaré l’ancien latéral droit sur Skysports. Manchester United accueille par ailleurs Leeds ce lundi soir pour clôturer la 32e journée de Premier League.