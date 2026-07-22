James Rodriguez quitte déjà le Minnesota United

L’aventure américaine de James Rodriguez aura tourné court. Le Minnesota United a officialisé mardi soir le départ du milieu colombien, seulement six mois après son arrivée. Le club disposait d’une option pour prolonger son contrat jusqu’au mois de décembre, mais celle-ci n’a pas été activée. Depuis janvier, l’ancien joueur du Real Madrid n’a disputé que huit rencontres avec la franchise de Minneapolis.

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Gracias por todos, James pic.twitter.com/e0Wj3Qx7st — Minnesota United FC (@MNUFC) July 21, 2026

Désormais libre, James Rodriguez va devoir se mettre en quête du 14e club de sa carrière professionnelle. À 35 ans, l’international colombien, auteur de 34 buts en 127 sélections, reste sur un parcours convaincant avec la Colombie jusqu’en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Sa situation en club apparaît toutefois beaucoup plus fragile : depuis son passage au Bayern Munich entre 2017 et 2019, le meneur de jeu n’est jamais resté plus d’une saison au même endroit et a enchaîné huit clubs en sept ans.