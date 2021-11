AC Milan : Olivier Giroud n'a pas peur du King Zlatan Ibrahimović

Après neuf années passées en Premier League, Olivier Giroud s'est offert, cet été, un nouveau défi en rejoignant la Serie A et l'AC Milan. Auteur de débuts honorables avec les Rossoneri, l'attaquant international français (110 sélections, 46 buts) a également découvert un nouveau coéquipier, présent dans cet effectif milanais, et non des moindres : Zlatan Ibrahimović (40 ans). Dans un entretien accordé à L'Equipe, l'ancien buteur des Gunners est d'ailleurs revenu sur sa relation avec le géant suédois au caractère bien trempé.

La suite après cette publicité

«Quand on a signé mon contrat à la Casa Milan (...) le coach m'interroge sur Ibra et comment je voyais notre cohabitation. Je lui ai répondu que si je ne pensais pas pouvoir jouer avec lui, que si je n'étais pas prêt à la compétition, à la concurrence, je ne serais pas dans ce bureau ! Ibra ne m'a pas fait peur. C'est aussi une chance de pouvoir évoluer à ses côtés, de pouvoir continuer à apprendre avec quelqu'un d'une telle richesse. Ibra est un leader. On se complète et on se partage le temps de jeu», a ainsi déclaré sans aucune retenue le champion du monde 2018 avant de poursuivre sur la force dégagé par le Z : «son charisme, sa présence dans le vestiaire et son leadership sur le terrain sont au-dessus. Moi, je suis là pour la valeur ajoutée, une expérience également. Mais l'important est que tous les deux, on a encore faim de compétition et de trophées. On reste décisifs et même complémentaires. (...) On échange, on parle de tout et de rien. Après, c'est vrai que sa personnalité en impose. Il est très respecté. Je pense aussi qu'il a un vrai respect pour moi qui ai gagné de grandes choses et qui dure dans le football de haut niveau comme lui. Mais il n'oublie jamais de rappeler à tout le monde qui est le boss ! Quand j'ai signé, il a dit que j'étais une bonne recrue mais qu'il n'y avait qu'un seul ''King'' à l'AC Milan, et que c'était lui !» Du Zlatan dans le texte.