Le drôle de plan du PSG pour Zion Suzuki

La presse italienne n’a aucun doute : le PSG est intéressé par Zion Suzuki, le portier japonais de Parme. Des premiers contacts entre l’écurie parisienne et la formation italienne auraient même déjà eu lieu, alors que cette dernière réclamerait 30 millions d’euros pour son gardien. Et voilà que Fabrizio Romano vient de dévoiler une nouvelle information assez intéressante dans ce dossier.

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Comme l’indique le journaliste italien, le Paris Saint-Germain pourrait recruter Suzuki cet été, puis l’envoyer ailleurs en prêt pour une saison. Un scénario qui prendrait encore plus de crédibilité dans le cas où les Parisiens ne parvenaient pas à se débarrasser de Lucas Chevalier. Affaire à suivre…