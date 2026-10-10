La Fédération portugaise ouvre une procédure disciplinaire contre Cristiano Ronaldo

C’était attendu après les révélations de la presse anglaise hier soir. La Fédération Portugaise de Football (FPF) a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de Cristiano Ronaldo après que ce dernier soit parti en plein stage de la sélection. Il n’a pas supporté le fait d’avoir été mis sur le banc par Jorge Jesus, et d’avoir été envoyé à l’échauffement sans être entré en jeu. Selon le communiqué transmis en début de semaine, le sélectionneur aurait dû s’excuser pour cela, ce qu’il n’a pas fait, et ne fera pas. La FPF n’avait pas d’autres choix que de soutenir Jesus et a décidé de lancer cette procédure. C’est à l’issue de cette dernière qu’une sanction sera décidée.

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«Une procédure disciplinaire a été engagée contre Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, par décision de la Section Non Professionnelle, le 9 octobre 2026, afin de déterminer la pertinence disciplinaire potentielle des faits rapportés le 7 octobre 2026. Sans préjudice de la suspension préventive automatique dont il faisait l’objet jusqu’à la date d’ouverture de la procédure, une suspension préventive non automatique a été prononcée à son encontre, et la procédure a été traitée en urgence. Le dossier a été transmis, le 10 octobre 2026, à la Commission d’Instruction Disciplinaire de la FPF (Fédération Portugaise de Football), avec interdiction de publication jusqu’à la fin de l’enquête», informe le communiqué de la FPF.