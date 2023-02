Les clubs français plombent l’indice UEFA

La suite après cette publicité

Semaine cauchemardesque pour les clubs français. Hier, Nantes, Monaco et Rennes ont tour à tour été éliminés de la Ligue Europa. Il n’y aura aucun de nos représentants en 8e de finale. Un coup très dur à la valeur de notre championnat mais aussi à l’indice UEFA. On le rappelle une nouvelle fois, il faut absolument conserver cette 5e place afin d’envoyer 4 de nos représentants (3 équipes directement qualifiées, plus une en barrages) en Ligue des Champions à l’aube de la saison 2024/2025, date à laquelle entre en vigueur la réforme de la compétition.

Mais la sortie de nos clubs en C3 met à mal cet objectif. La semaine dernière, 3,097 points nous séparaient des Pays-Bas. L’écart s’est très légèrement resserré à 3,031 unités car les clubs bataves n’ont pas spécialement brillé cette semaine. Le PSV Eindhoven a été éliminé par Séville et l’Ajax par l’Union Berlin, pour le plus grand bonheur tricolore. La suite de la saison risque d’être moins avantageuse car il n’y a plus que deux clubs français sur la scène européenne, comme pour les Hollandais, contre trois en faveur des Portugais.

À lire

Ligue Europa : Nantes, une élimination la tête haute malgré la déroute tricolore

L’écart commence déjà se resserrer avec les Pays-Bas et le Portugal

En plus de cela, le PSG est plutôt parti pour se faire éliminer par le Bayern en 8e de finale de Ligue des Champions. Il ne resterait alors que l’OGC Nice, notre unique représentant en Ligue Europa Conférence, une compétition qui rapporte moins de points. Les Néerlandais compteront eux sur Feyenoord en C3 et Alkmaar en C4. Pour ne rien arranger, à l’issue de cet exercice nous perdrons le bénéfice de la saison 2018/2019 qui fut plus positif face à nos concurrents directs. En d’autres termes, nous avons plus à perdre : un capital d’environ deux points.

La suite après cette publicité

L’écart se réduirait d’un seul coup considérablement. Et puis, comme nous l’évoquions un peu plus haut, le Portugal n’est pas loin non plus. Si lui aussi ne sera pas gagnant dans la disparition de la saison 2018/2019, le pays aux oeillets est tout de même bien parti pour placer au moins un représentant en quart de finale de C1 grâce à Benfica, tandis que Porto a encore ses chances de revenir face à l’Inter. La différence avec le Portugal d’ailleurs déjà commencé à se réduire cette semaine, passant de 5,781 à 5,615. Vivement le printemps… ou pas.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2022/23 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 24/02/2023 :

-1. Angleterre 17,285 points (7/7)

-2. Allemagne 15,250 (7/8)

-3. Italie 14,785 points (7/7)

-4. Espagne 13,285 points (5/7)

-5. France 11,750 points (2/6)

-6. Belgique 11,400 points (4/5)

-7. Turquie 11,200 points (3/5)

-8. Portugal 11,000 points (3/6)

-9. Pays-Bas 10,900 points (2/5)

-10. République Tchèque 6,750 points (0/4)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2018 et 2023) :

-1. Angleterre 103,855 points

-2. Espagne 89,712 points

-3. Allemagne 80,606 points

-4. Italie 74,354 points

-5. France 60,331 points

-6. Pays-Bas 57,300 points

-7. Portugal 54,716 points

-8. Belgique 39,400 points

-9. Écosse 36,400 points

-10. Autriche 34,000 points