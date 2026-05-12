Matias Fernandez-Pardo a choisi la Belgique

Le suspens a pris fin pour Matias Fernandez-Pardo (21 ans). Passé par les équipes nationales belges U15, U16, U17, U18 et U19, le jeune attaquant de Lille avait opté pour l’Espagne U20 et U21. Finalement, c’est bien avec les Diables Rouges que le Dogue disputera sans doute la première Coupe du Monde de sa carrière. La fédération belge a en effet officialisé le choix du joueur de représenter la Belgique.

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« Le choix pour la Belgique n’a pas été facile. Je me sens profondément lié à la fois à la Belgique et à l’Espagne. Les échanges positifs et sincères avec Rudi Garciaet Vincent Mannaert (le directeur sportif des Diables) ont finalement joué un rôle déterminant dans ma décision d’opter pour la Belgique. Par ailleurs, le fait d’évoluer aux côtés de mes coéquipiers Thomas Meunier et Nathan Ngoy au sein du club de Lille a renforcé ma décision. Ils m’ont aidé à confirmer ce sentiment, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Je me réjouis de pouvoir désormais m’investir pleinement pour l’équipe nationale belge. », a déclaré l’intéressé. Pour rappel, Rudi Garcia dévoilera sa liste vendredi prochain.