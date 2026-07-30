Mercato : le PSG a des raisons d’être inquiet pour Ferran Torres !

Le feuilleton Ferran Torres commence à traîner. Si les informations publiées dans les jours qui ont suivi la finale du Mondial - pendant laquelle il a marqué le but du sacre espagnol - étaient plutôt positives pour le Paris Saint-Germain, la tendance aurait désormais un peu changé. Radio Marca indiquait effectivement que la tendance était plutôt à une prolongation au FC Barcelone pour l’international espagnol.

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Comme révélé par la presse catalane mercredi, la direction du PSG aurait d’ailleurs mis un petit coup de pression au joueur formé à Valence afin d’être vraiment fixé sur ses intentions. Et, en cas de réponse négative, fermer le dossier et se tourner vers d’autres pistes. En plus du FC Barcelone qui a des arguments pour le convaincre de rester, encore plus si aucun numéro 9 n’est recruté, ce qui lui ouvre une place dans le onze titulaire, la concurrence de l’Atlético est très sérieuse.

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L’Atlético a des atouts solides

Comme l’indique Mundo Deportivo, le club de la capitale espagnole est très impliqué dans ce dossier et a des arguments solides pour convaincre le joueur. Mateu Alemany, directeur sportif de l’Atlético et ancien du Barça et de Valence, le connaît très bien, et c’est lui qui l’avait fait venir en Catalogne à l’époque. De plus, l’amitié du joueur avec des internationaux espagnols colchoneros comme Marcos Llorente, Marc Pubill et Alex Baena, avec qui il a même passé ses vacances, est un facteur à prendre en compte comme l’indique le média.

Ces derniers seraient même en train de convaincre leur ami, lui affirmant qu’il pourrait devenir une légende à l’Atlético. Il faut dire que contrairement au FC Barcelone et au Paris Saint-Germain, les Rojiblancos peuvent lui garantir une place de titulaire indiscutable. Le PSG a tout de même des arguments solides, comme la possibilité de lui offrir un salaire conséquent, et la présence d’un Luis Enrique dont Torres est proche. Affaire à suivre…