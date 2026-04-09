Pau Cubarsi a encore tué le FC Barcelone !

Le FC Barcelone et la Ligue des Champions, une histoire qui est bien compliquée depuis 2015, date du dernier sacre des Blaugranas. Souvent plombés par des erreurs individuelles dans les moments importants, les Catalans enchaînent les éliminations régulièrement compliquées. Ronald Araujo, coupable d’une expulsion bête en 2024 contre le Paris Saint-Germain, n’a d’ailleurs pas été épargné par les critiques pour cela. Il a d’ailleurs été pointé du doigt la saison dernière contre l’Inter Milan pour certains manquements. Autre compère de l’Uruguayen, Pau Cubarsi est cette fois sur le banc des accusés.

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Jeune talent de la Masia, le défenseur de 19 ans éclabousse depuis plus de deux ans les matches du FC Barcelone par son talent, son sens de l’anticipation et ses qualités de relance. Néanmoins, si son importance dans le système d’Hansi Flick n’est plus à démontrer, il n’en reste pas moins friable dans les moments qui comptent et notamment en Ligue des Champions. Ce mercredi soir contre l’Atlético de Madrid, son intervention ratée sur Giuliano Simeone en position de dernier défenseur a compliqué la tâche de ses coéquipiers qui ont concédé un but sur le coup franc de Julian Alvarez qui a suivi et ont perdu 2-0.

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Pau Cubarsi a encore mis le Barça dans la difficulté

Un sacré coup dur pour le FC Barcelone et Pau Cubarsi dont l’intervention non maîtrisée avait surpris les commentateurs de la SER : «je n’ai jamais vu Cubarsí jouer comme ça, c’est très étrange. S’il y a faute, c’est forcément un carton rouge, il était en position idéale pour marquer.» Absent au retour, Pau Cubarsi a compliqué la situation de son équipe et ce n’est pas la première fois dans la compétition. S’il a été plutôt irréprochable cette saison malgré des prestations décevantes contre le Paris Saint-Germain (défaite 2-1) et Chelsea (défaite 3-0), il avait déjà commis des erreurs la saison dernière.

Expulsé en huitième de finale aller contre Benfica, il avait compliqué la tâche de son équipe après seulement 22 minutes, mais cela n’avait pas empêché les Blaugranas de s’imposer 1-0 et de se qualifier sur la double confrontation. En quart de finale, il avait concédé un penalty au retour contre le Borussia Dormund après seulement 11 minutes lors d’une défaite 3-1. Toutefois, il n’y avait pas eu de conséquences après la victoire 4-0 de l’aller. En demi-finale contre l’Inter Milan, il était de nouveau sur la photo de famille en provoquant un penalty sur Lautaro Martinez qui a précipité l’élimination des siens. Des événements négatifs qui s’accumulent pour le jeune Pau Cubarsi qui va devoir apprendre à régler cette gestion des momentums en Ligue des Champions pour ne pas plomber davantage son équipe à l’avenir …