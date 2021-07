Barça : la volte-face de Samuel Umtiti

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone cherche désespérément à se débarrasser de Samuel Umtiti. Ses pépins physiques récurrents et ses émoluments conséquents ont convaincu les dirigeants du club catalan de s'en séparer au plus vite. Mais le défenseur central s'accroche et souhaite honorer sa dernière année de contrat en Catalogne. Une position que n'apprécie pas forcément la direction barcelonaise prête à casser le contrat du champion du monde 2018.

Mais selon les informations de Sport, l'ancien Lyonnais commencerait à prendre conscience de la situation et envisagerait désormais un départ du Barça. L'international français n'écarterait plus l'idée d'un prêt ou d'un transfert définitif pour se relancer. Petit à petit, le travail de sape du FC Barcelone semble porter ses fruits...