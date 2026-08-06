La Fédération sud-coréenne a été perquisitionnée

La Fédération sud-coréenne de football (KFA) a été perquisitionnée par la police dans le cadre d’une enquête portant sur la nomination de Hong Myung-bo au poste de sélectionneur en 2024. Les autorités cherchent à déterminer si des irrégularités ou des interventions indues ont entaché le processus de recrutement de l’ancien manager.

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Cette enquête intervient quelques semaines après l’élimination de la Corée du Sud dès le premier tour de la Coupe du Monde 2026. Hong Myung-bo, qui a quitté ses fonctions à la fin du mois de juin, avait déjà assumé « l’entière responsabilité » de cet échec devant une commission parlementaire. Les enquêteurs s’intéressent désormais au rôle joué par certains dirigeants de la fédération dans sa nomination.