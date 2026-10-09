Real Madrid : José Mourinho va faire des changements !

Le Real Madrid va devoir montrer un autre visage. Après un début de saison marqué par plusieurs prestations décevantes, notamment face à l’Atlético de Madrid, José Mourinho entend bien profiter de la trêve internationale pour corriger certaines lacunes de son équipe. Mais pas question pour autant de tout révolutionner du jour au lendemain. Interrogé sur les changements qu’il compte apporter à son onze, à la veille de la réception de Villarreal, le technicien portugais a appelé à la patience. «Nous sommes restés ici et, quand on a peu de temps de travail effectif sur le terrain, on dispose de beaucoup plus de temps pour analyser chaque détail. Durant cette première période, nous avons identifié énormément de bonnes choses, mais aussi des aspects à améliorer. Cela ne signifie pas qu’il faut tout changer radicalement. Pour cela, il faut du travail et du temps. Je ne peux pas arriver avec un ou deux jours d’entraînement et dire : "On va commencer à jouer à cinq derrière, à quatre au milieu, changer les latéraux." Ce n’est pas possible», a-t-il expliqué.

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Et Mourinho a également tenu à rappeler que les exigences du Real Madrid rendent forcément chaque période de transition plus compliquée à gérer. «Hier, j’ai lu quelque chose de curieux qui ne pourrait pas arriver au Real Madrid. Mikel Arteta a prolongé son contrat et a déclaré qu’ils n’en étaient qu’au début et qu’il restait encore beaucoup de travail. Le Real Madrid sort d’une période un peu compliquée. Ici, ce qui serait considéré comme une situation normale ailleurs prend une autre dimension. Et c’est aussi la faute du Real Madrid, parce que ce club a tellement gagné ces dix dernières années, et même avant, que tout prend des proportions différentes. Nous avons besoin de temps pour améliorer certaines choses. Il y a des détails qu’on peut corriger rapidement, en faisant "tic, tic", et c’est ce que nous faisons. Hier, nous avons travaillé sur ces aspects. Nous avons des choses à améliorer. Je ne vais pas me contenter de dire que nous aurions dû gagner contre l’Atlético parce que nous aurions dû jouer à onze contre neuf. Il faut chercher des améliorations dans ce que nous pouvons contrôler. Peut-être que beaucoup de gens, sans un œil averti, ne seront pas capables de les voir. Mais nous allons essayer de procéder à des ajustements pour progresser sur certains aspects», a poursuivi le Special One.