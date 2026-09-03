Le RC Lens a « sacrifié » un transfert pour investir 7 millions d’euros dans la Gaillette

Le RC Lens a fait le choix d’investir massivement dans ses infrastructures malgré le contexte économique difficile du football français. Cet été, le club artésien a consacré 7 millions d’euros à la rénovation de la Gaillette, son centre d’entraînement installé à Avion depuis 2002. Une somme importante que le directeur général Benjamin Parrot assume pleinement : « On a, quelque part, fait le choix de "sacrifier" un transfert pour investir sur nous-mêmes. » La principale réalisation est la nouvelle plaine Raphaël Varane, inaugurée lundi en présence du champion du monde 2018. Réservé à l’équipe première, cet espace de deux terrains et demi a coûté 3,3 millions d’euros. Il dispose notamment d’une pelouse hybride identique à celle de Bollaert, partiellement chauffée pour permettre aux joueurs de continuer à travailler dehors durant l’hiver, ainsi que de caméras tactiques directement reliées aux bureaux du staff.

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Le reste de l’investissement a permis de transformer en profondeur les installations du Racing. Environ un million d’euros a été consacré à un nouveau bâtiment pour la section féminine et plus de deux millions à l’espace réservé aux professionnels, avec notamment un nouvel amphithéâtre vidéo, des vestiaires et une cantine rénovés ainsi qu’un espace balnéothérapie comprenant bains froid et chaud, hammam et sauna. Le club veut désormais pouvoir organiser directement à la Gaillette les mises au vert européennes autrefois effectuées dans des hôtels de la région, les joueurs disposant également de chambres pour récupérer après les entraînements ou les longs déplacements. Cette modernisation s’inscrit dans un plan stratégique de trois ans et n’est pas terminée : après avoir privilégié les professionnels et les féminines, Lens prévoit désormais de rénover les vestiaires et les équipements de son Académie, qui n’ont pratiquement pas évolué depuis 2002.