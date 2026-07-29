FIFA : une fédération européenne va bien rallier Infantino dans son projet

Le projet de réforme porté par Gianni Infantino continue de diviser le football mondial, mais il vient de recevoir un premier soutien de poids en Europe. Président de la Fédération tchèque depuis l’an dernier, David Trunda a pris publiquement position en faveur de la création de FIFA Forward Enterprise, la nouvelle structure qui regrouperait les droits commerciaux des grandes compétitions de la FIFA. Dans un entretien accordé à Sky News, il estime que cette initiative pourrait représenter une opportunité importante pour le développement de son football national. « Je peux voir les avantages pragmatiques pour le football tchèque à travailler en étroite coopération avec Gianni Infantino et son équipe. Bien sûr, nous avons besoin de davantage de détails, mais mon point de vue personnel est que je peux voir l’impact positif des intentions de la FIFA. »

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Alors que l’UEFA multiplie les critiques contre le projet et réfléchit à sa riposte, David Trunda a toutefois tenu à rappeler que l’instance européenne restait « un partenaire très important », tout en soulignant les bénéfices qu’il a constatés depuis son arrivée à la tête de la Fédération tchèque. « J’ai été élu il y a un peu plus d’un an et, personnellement, tous les projets que j’ai connus en coopération avec la FIFA ont été très positifs pour le développement du football européen. » Le dirigeant a enfin précisé que le comité exécutif de la Fédération tchèque examinera officiellement cette proposition lors d’une réunion programmée le 11 août.