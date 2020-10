LdC : Miralem Pjanic évoque le duel Messi-CR7

Demain soir, la Juventus et le Barça vont croiser le fer en Ligue des Champions. Un match spécial pour Miralem Pjanic qui va retrouver son ancien club, la Juve, avec sa nouvelle équipe. En conférence de presse, il a été questionné sur le duel entre les deux meilleurs joueurs du monde, CR7 et Lionel Messi.

«Messi est le meilleur joueur de tous les temps et c'est un privilège de jouer aux côtés de Messi. C'est une excellente opportunité d'avoir joué avec Messi et Cristiano Ronaldo, mais Leo ne m'a rien dit de spécial à ce sujet. J'espère que nous aurons une concentration maximale durant le match.» Toutefois, il n'est pas encore certain que CR7 soit de la partie, lui qui attend de savoir s'il est toujours positif à la covid-19.