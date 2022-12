Le Stade Rennais prête Loïc Badé au Séville FC

La suite après cette publicité

Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité sur notre site, le Stade Rennais a annoncé ce samedi après-midi le prêt de son défenseur central Loïc Badé au Séville FC, relégable en Liga, après être arrivé en Andalousie ce mercredi. Transféré en provenance du RC Lens à l’été 2017, le Franco-Ivoirien a d’abord joué la première partie de la saison passée avant d’être victime d’une douleur aux adducteurs entre février et mars. Prêté l’été 2022 à Nottingham Forest, le natif de Sèvres n’a pas disputé la moindre rencontre en Angleterre avant de retourner en Bretagne. Il s’agit d’une cession avec option d’achat, dont le montant n’a pas été dévoilé par les deux clubs.

« Le Sevilla FC et le Stade Rennais FC ont trouvé un accord de principe pour signer le défenseur central Loïc Badé, 22 ans, né à Sèvres, France, le 11 avril 2000, en prêt jusqu’à la fin de la saison avec option d’achat. Si l’accord est conclu, ce qui est en attente du traitement de la documentation pertinente, qui devrait être fait au début de la semaine prochaine, il serait le premier renforcement de Séville dans la fenêtre de transfert d’hiver. Il est droitier et mesure 191 centimètres, il se distingue donc par son jeu aérien et aussi par son bon mouvement long », peut-on lire dans le communiqué du SFC.

