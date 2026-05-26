L’AS Monaco s’est intéressée à Bruno Genesio

Depuis ce lundi, c’est officiel : Bruno Genesio n’est plus l’entraîneur du club nordiste après deux années de bons et loyaux services. A peine sur le marché, l’ancien coach de l’OL et de Rennes attise déjà les convoitises. Comme nous vous l’annoncions en exclusivité il y a quelques jours, Bruno Genesio est sollicité par l’OM et réfléchit à son avenir.

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Pour autant, un autre courtisan du sud de la France a également le coach de 59 ans sur son radar : l’AS Monaco. En effet, à la recherche d’un entraîneur pour la saison prochaine afin de chercher des options pour éventuellement remplacer Sébastien Pocognoli, le club de la Principauté est intéressé à l’idée de recruter Genesio. Reste à savoir où rebondira le très convoité Bruno Genesio.