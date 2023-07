Galatasaray confirme les négociations avec Al Nasr pour Bakambu

Cédric Bakambu ne devrait pas faire de long feu dans le Golfe ! Tout juste un mois après son arrivée à Al Nasr, l’attaquant congolais va déjà plier bagages en raison des difficultés qu’il a rencontrées pour s’adapter à sa nouvelle vie. Si dernièrement des rumeurs ont fait état d’un intérêt de Galatasaray pour le joueur de 32 ans, celles-ci ont été confirmées par le club stambouliote.

"Des négociations officielles ont débuté avec le footballeur professionnel Cédric Bakambu et son club d’Al Nasr", peut-on lire sur le communiqué du champion de Turquie en titre. Une belle opportunité pour le joueur passé par l’Olympique de Marseille et l’Olympiakos (18 buts en 37 apparitions la saison dernière avec le club du Pirée) puisqu’il pourrait disputer la Ligue des champions avec les Cimbom. Des détails contractuels restent à régler entre les deux parties. Toutefois, Galatasaray ne devrait pas dépenser plus d’1M€ pour Cédric Bakambu.

