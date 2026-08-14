Amical : l’OM termine sa préparation par une défaite contre l’Atlético de Madrid

À une semaine tout pile du coup d’envoi de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille avait un dernier test à disputer lors de cette préparation estivale. Un test relevé puisque la formation de Bruno Genesio recevait l’Atlético de Madrid, ce vendredi, au Stade Vélodrome. Une rencontre qui s’est soldée par une défaite (1-2). Pour cette partie, les Olympiens se présentaient en 4-3-3 avec une énorme surprise dans la composition de départ : au cœur de l’actualité après son vrai-faux départ à Newcastle, Pierre-Emile Højbjerg s’est vu retirer le brassard de capitaine, au profit de Timothy Weah. Malgré cette sanction, le milieu danois était bien titulaire dans l’entrejeu aux côtés d’Angel Gomes et d’Abdelli. Du côté des Colchoneros, alignés en 4-5-1, les nouvelles recrues Alejandro Grimaldo et, surtout, Kang-in Lee faisaient leurs débuts.

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Dès la 5e minute, une première frayeur parcourait les coursives du Vélodrome. Taclé sèchement par Giuliano Simeone, Paixão restait au sol pendant plusieurs minutes, en se tenant le tibia. Finalement, l’ancien du Feyenoord se relevait pour le plus grand soulagement des Marseillais. Après la reprise du jeu, l’Atlético se procurait une première occasion chaude, avec le départ de Lookman dans le dos de Balerdi. Le Nigérian voyait sa tentative être stoppée par le poteau droit de De Lange, avant d’être signalé hors-jeu (9e). Malgré la grosse opposition en face, les Marseillais gardaient le ballon pour tenter d’aspirer le bloc compact des Madrilènes. Sans ballon, l’OM tentait d’aller chercher haut l’Atléti. Les efforts olympiens étaient récompensés à la 22e minute, grâce à l’inévitable Paixão. Sur un ballon dévié par Gouiri dans la surface, le Brésilien réussissait à se défaire d’Oblak d’un somptueux ballon piqué, signant ainsi son quatrième but cet été (22e, 1-1). Toutefois, après une première demi-heure réussie et trois changements effectués côté Madrid, Marseille commençait à souffrir et finissait par se faire rejoindre. Après une perte de balle de Balerdi, en grande difficulté et sifflé par le Vélodrome, face à Lookman, ce dernier trouvait rapidement l’entrant Mendoza, clinique dans sa finition (39e, 1-1).

Une deuxième défaite pour finir cette préparation pour l’OM

En début de seconde période, Balerdi écopait d’un carton jaune après un nouveau tacle en retard (48e). De son côté, Timothy Weah se montrait lui remuant sur son côté droit, comme sur cette action avec Harit (53e). Amine Gouiri, après une incursion dans sa surface, trouvait lui la barre transversale d’Oblak (59e). Après la 60e minute de jeu, la fatigue se faisait ressentir des deux côtés, laissant ainsi de nombreux espaces à exploiter. Après un bon mouvement colchonero finalement stoppé par Kondogbia dans sa surface, l’OM repartait à l’attaque avec le duo Abdelli-Gomes. L’ancien Angevin était finalement devancé par un défenseur de l’Atlético de Madrid in extremis (67e). Cinq minutes plus tard, De Lange sortait haut pour devancer Ortíz, mais l’attaquant de l’Atléti devançait le portier néerlandais, avant de dévisser sa frappe (74e).

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Entré en jeu à la mi-temps, Arnau Ortíz a mis à mal la défense olympienne. Lancé sur le côté droit, il devançait Balerdi avant d’entrer dans la surface et de trouver tranquillement Carlos Martín pour le 1-2 (78e). Malgré six changements en fin de partie, dont l’entrée de Neal Maupay, les Marseillais ont buté sur le mur défensif très compact des Colchoneros. Après une victoire contre le Yamoussoukro FC (0-3), une lourde défaite contre Nice (0-3), puis trois succès contre Nîmes (2-1), Al-Shahaniya (3-0) et Bilbao (3-1), l’Olympique de Marseille a donc perdu son dernier match de préparation face à l’adversaire le plus relevé qu’elle a eu à affronter. Place désormais au coup d’envoi de cette saison 2026/2027 de Ligue 1 et la réception de Strasbourg, au Vélodrome, vendredi prochain (20h45).