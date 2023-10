AS Roma : Marco Materazzi fustige le choix de Romelu Lukaku

Il était arrivé presque en catimini dans les ultimes instants du mercato estival. Persona non grata à Chelsea, Romelu Lukaku a finalement rejoint l’AS Roma après avoir repoussé des avances de l’Inter Milan. Encore joueur des Nerazzurri la saison passée, le buteur belge n’a finalement plus donné de nouvelles au board intériste cet été et a provoqué l’ire des supporters milanais. Alors que les Giallorossi affronteront les ouailles de Simone Inzaghi fin octobre à Milan, l’accueil qui sera réservé à l’attaquant de 30 ans promet d’être glacial. Marco Materazzi, toujours aussi populaire auprès de ces derniers, a également donné son avis tranché sur l’été de l’ancien de Chelsea.

La suite après cette publicité

Et pour l’ancien ennemi numéro 1 de la France en 2006, c’est normal qu’il soit accueilli comme ça en raison de sa trahison comme il l’a confié en marge de l’événement Prometeon Meet The Titans : «Comment sera-t-il reçu par les supporters ? Il le sait, je pense mal. Il est normal parce qu’il a trahi une fois, qu’il a été pardonné et qu’il a trahi une deuxième fois. Si on ne va pas plus loin, je pense que le fait sportif est là. Le supporter de l’Inter est assez mûr pour savoir qu’il ne faut pas aller au-delà de la moquerie. C’était une honte pour tout le monde, les résultats diront qui avait raison. Quand il est revenu, on l’a acclamé, j’aimerais savoir quelles étaient ses motivations. Il devait en avoir, chacun sait ce qui est le mieux pour lui. Chacun fait son chemin, il marque, j’espère qu’il ne le fera pas contre l’Inter et là on verra qui avait raison.»