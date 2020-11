Chelsea s'enflamme après les débuts tonitruants d'Hakim Ziyech

Il n'était peut-être pas attendu comme le Messi mais voir Hakim Ziyech (27 ans) évoluer sous ses nouvelles couleurs rendait impatient pas mal de monde. Recruté durant la saison dernière contre 40 M€, l'international marocain (34 sélections, 14 buts) a dû patienter avant de connaître les joutes de Premier League. Blessé au genou gauche durant la préparation, il a regardé ses nouveaux partenaires depuis les tribunes effectuer une entame de championnat poussive. Les nouveaux venus comme Werner, Havertz, Chilwell ou encore Thiago Silva n'ont pas tout de suite trouvé leurs marques. Désormais la défense est mieux stabilisée et l'animation offensive prend forme, notamment grâce à l'apport de l'ancien de l'Ajax.

Ziyech a dû attendre le 17 octobre pour effectuer ses premiers pas à Chelsea. C'était face à Southampton et malgré l'égalisation des Saints dans les derniers instants, son entrée en jeu a plutôt été encourageante. Ces promesses ont rapidement été confirmées. Encore remplaçant face à Séville et Manchester United mais toujours premier entrant, il a fêté sa première titularisation avec les Blues par un but face à Krasnodar en Ligue des champions (4-0) mercredi soir. A nouveau titulaire contre Burnley en Premier League (3-0) ce week-end, il a inscrit son premier but en championnat, en plus de délivrer une passe décisive pour Timo Werner. Dans ce 4-3-3 assez offensif, il semble déjà trouvé ses marques sur le côté droit de l'attaque, perpétuant la grande tradition des ailiers virevoltants au sein du club anglais.

2 - Hakim Ziyech is the first player to score in both of his first two starts for Chelsea in all competitions since Diego Costa in August 2014. Arrival. #BURCHE pic.twitter.com/MHbBXefa1d — OptaJoe (@OptaJoe) October 31, 2020

Lampard est ravi de Ziyech

«Avant, nous avions Eden Hazard. Ce genre de joueurs ne se remplace pas sur un coup de tête. Avec Hakim, nous avons le potentiel d'avoir des qualités vraiment différentes de ce que nous avions avant puisqu'il est gaucher et joue sur le côté droit, ce qui était sa position principale à l'Ajax» expliquait Frank Lampard après le largue succès contre les Clarets. «Il peut trouver une passe clé, alors que parfois, la saison dernière, cela nous manquait lorsque nous jouions face à des équipes qui défendent en bloc bas. Nous faisions tourner le ballon. Là, nous allons plus vite vers l'avant, avant que les équipes ne soient replacées. C'est là que Hakim fait la différence», se réjouit le coach des Blues.

Encore à la recherche de la bonne formule, Lampard va devoir faire des choix dans les prochaines semaines. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Même si les matches s'enchaînent rapidement, certains éléments devront se contenter d'un temps de jeu plus maigre mais, à l'instar de Werner, Ziyech semble déjà indiscutable dans l'esprit de l'ancien milieu de terrain. «Je suis très impressionné et vraiment excité. J'avais pu voir sa personnalité et tout son travail sans le ballon. J'ai besoin de joueurs qui peuvent essayer de nous faire passer un cap et essayer d'élever notre niveau de jeu.» Sans match depuis le mois de mars et l'arrêt des compétitions aux Pays-Bas, puis blessé cet été, le joueur arrive pourtant à se rendre indispensable sans plus attendre. Pour le plus grand bonheur des Blues.