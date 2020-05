OL : le président du Paris FC trolle Jean-Michel Aulas

Depuis l'arrêt de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à la suite des décisions prises par la Ligue de Football Professionnel, Jean-Michel Aulas se démène sur tous les fronts pour tenter de changer le cours des choses. Le président de l'OL, qui a terminé 7e de L1 et ne peut se qualifier en Coupe d'Europe qu'en cas de victoire en Ligue des Champions ou de succès en finale de la Coupe de la Ligue (si elle est jouée) face au PSG, agace certains de ses homologues. C'est ce qu'a fait savoir Pierre Ferracci, le patron du Paris FC, 17e de Ligue 2.

«En reprenant le 11 mai comme c'était prévu, on avait un protocole médical qui nous disait que les risques de blessure musculaire seraient multipliés par six. Vous êtes chef d'entreprise, responsable de la santé des joueurs et engagé pénalement en cas de problème. On vous met ça sous le nez, vous allez reprendre ? Il (Aulas) a fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel depuis le début de la crise. Si l'Olympique Lyonnais pouvait aller en Ligue des champions en jouant sur la Lune, il nous proposerait de jouer sur la Lune...», a ainsi lâché Pierre Ferracci sur les ondes de RMC dimanche soir. Jean-Michel Aulas laissera-t-il cette sortie sans réponse ?