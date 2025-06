FC Barcelone : Joan Laporta annonce deux recrues imminentes !

Le FC Barcelone a passé la seconde sur le mercato. Si l’opération départ est plutôt paralysée, à l’image du dossier Ansu Fati qui n’avance pas vraiment et un Marc-André ter Stegen qui ne veut pas partir malgré l’insistance du club, ça va plutôt vite au niveau des arrivées. Ce mercredi, le club a ainsi annoncé la signature de Joan Garcia, jusqu’ici portier de l’Espanyol et considéré comme un des meilleurs d’Europe à son poste. Le champion d’Espagne a ainsi payé sa clause libératoire de 25 millions d’euros et tout indique qu’il sera le numéro 1 la saison prochaine.

Et ce n’est clairement pas fini, puisqu’après avoir renforcé les cages, Deco et compagnie s’attaquent au secteur offensif. Si Luis Diaz semblait être la priorité, la donne a changé, et les efforts du club se concentrent désormais sur Nico Williams. L’ailier de l’Athletic veut rejoindre la Catalogne, où il retrouvera ses fidèles amis Gavi et Lamine Yamal, mais le Barça doit d’abord trouver une façon de financer le paiement de sa clause libératoire d’environ 60 millions d’euros.

Nico Williams, imminent ?

Mais si on se fie aux propos de Joan Laporta lors d’une assemblée avec les socios ce mercredi, c’est très bien parti… Le président barcelonais a pris la parole pour annoncer une recrue imminente, sans la nommer, mais tout indique qu’il s’agit du Basque : « nous faisons un bon travail pour nous adapter aux règles du fair-play financier de la Liga. Nous sommes sur le point de conclure un transfert, qui est imminent ».

Et ce n’est pas tout, puisqu’il a aussi annoncé une autre arrivée dans la foulée : « et ensuite, on fera sûrement un autre transfert dont l’arrivée nous enthousiasme beaucoup ». Une deuxième recrue, après Nico Williams, dont l’identité demeure inconnue puisqu’aux dernières nouvelles, le FC Barcelone n’avait réellement avancé sur aucun autre dossier. Affaire à suivre, en attendant de connaître l’identité de ce joueur mystère…