PSG : Luis Enrique confirme pour Chevalier, Hakimi et Ndjantou

Blessé et donc absent du groupe pour le déplacement sur la pelouse du Bayern Munich, Achraf Hakimi sera malgré tout dans les parages ce mercredi aux côtés de ses coéquipiers. Même chose pour Lucas Chevalier et Quentin Ndjantou. Les trois joueurs ont tenu à faire le voyage pour soutenir leurs coéquipiers en personne, un geste fort à la veille d’un match aussi décisif.

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Luis Enrique n’a pas caché sa satisfaction face à cette initiative en conférence de presse : «ils ont demandé de venir. Pour nous, cela montre quels types de joueurs nous avons. Ils seront là pour soutenir l’équipe et chercher à vivre ce match avec nous.» Un geste qui montre que le groupe parisien vit bien et que chaque joueur est tourné vers un deuxième sacre de suite en Ligue des Champions.

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