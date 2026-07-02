Coupe du Monde 2026 : la France est le grand favori selon Opta

L’Équipe de France confirme son statut de grande favorite de la Coupe du monde 2026. Après son large succès face à la Suède (3-0) en 16e de finale, les projections statistiques placent désormais les Bleus en tête des prétendants au sacre. Selon les estimations d’Opta, les hommes de Didier Deschamps disposent de 30,09 % de chances de remporter le trophée, soit le meilleur pourcentage parmi les équipes encore en lice. Le superordinateur leur attribue également 45,71 % de chances d’atteindre la finale du 19 juillet à New York, tandis que Football Meets Data évalue cette probabilité à plus de 40 %. Après un parcours jusque-là sans faute, marqué par quatre victoires en autant de rencontres et 13 buts inscrits, les Tricolores impressionnent autant sur le terrain que dans les modèles statistiques.

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To make the World Cup semifinals:



60% 🇫🇷 France

26% 🇲🇦 Morocco

7% 🇨🇦 Canada

7% 🇵🇾 Paraguay



👉 Full probabilities and scenarios available in our Simulator pic.twitter.com/HREgR8IklH — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 30, 2026

Avant de rêver à une troisième étoile, les Bleus devront toutefois franchir l’obstacle paraguayen en huitième de finale. Opta estime leurs chances de qualification à 85,54 %, avant un possible quart de finale face à un adversaire de premier plan. Malgré cet optimisme, Didier Deschamps refuse de s’emballer et appelle à la prudence. Le sélectionneur français se méfie particulièrement du Paraguay, tombeur de l’Allemagne au tour précédent, qu’il décrit comme une équipe solide, agressive dans les duels et fidèle aux qualités du football sud-américain. Un discours qui contraste avec les prédictions, mais qui reflète la volonté des Bleus de rester concentrés sur leur objectif.