PSG : l’affaire Kylian Mbappé plombe Luis Enrique

C’est, forcément, le sujet du moment à Paris. On parle d’ailleurs plus de Kylian Mbappé que des premiers pas de Luis Enrique sur le banc parisien, ou de l’adaptation des pourtant nombreuses recrues parisiennes de l’été. Et pour l’instant, le coach espagnol se montre assez évasif au sujet du Bondynois. Il n’y a eu qu’une petite sortie médiatique de l’ancien du Barça à ce sujet, lors de sa présentation en tant que nouvel entraîneur parisien début juillet : « lorsque j’ai signé ou quand on a parlé de former l’effectif. On reste toujours ouvert. Il peut arriver un foule de choses. Je garde ça privé. C’est un peu le secret professionnel donc je ne peux pas livrer des confidences ».

Depuis, il n’a pas forcément été amené à s’exprimer sur ce sujet. Tout comme il est logique que cette situation commence un peu à agacer l’Espagnol. Le quotidien L’Equipe explique même que cette affaire plombe le stage au Japon, et que l’ambiance est pesante. Le journal décrit un Luis Enrique « pris au piège », et qui ne s’attendait probablement pas à une telle situation au moment de signer son contrat avec le champion de France en titre.

Le PSG ne veut pas qu’il parle

Sur le plan sportif aussi, la situation est difficile pour l’ancien de la Roja. Comment mettre en place sa patte s’il ne sait même pas s’il pourra compter sur le meilleur joueur de son équipe à la reprise ? Luis Enrique ne voudrait-il pas avoir Mbappé sous ses ordres pour avoir la meilleure équipe possible ? Surtout que pour l’instant, sans Mbappé et dans l’attente de renforts, le secteur offensif du PSG semble loin d’être au niveau de celui des meilleures équipes d’Europe.

La publication sportive précise aussi que le PSG a bâti un plan autour de lui, visant à éviter au maximum qu’il soit interrogé au sujet de Mbappé par les journalistes. Il ne s’exprimera d’ailleurs plus publiquement avant le début de la Ligue 1 et de la traditionnelle conférence de presse d’avant match, face à Lorient en l’occurrence. D’ici là, peut-être que la situation aura été réglée, mais si ce n’est pas le cas, Luis Enrique risque de se retrouver dans une situation embarrassante. Un gros casse-tête pour l’Espagnol en somme…