Equipe de France : ce que peut changer Didier Deschamps

Depuis ce dimanche, le dernier tour des matches de poules a commencé. Dans cet Euro, les deux premiers sont qualifiés, mais les quatre meilleurs troisièmes aussi. L'équipe de France, qui a déjà quatre points et qui jouera en dernier mercredi soir contre le Portugal, pourrait être qualifiée avant même de débuter sa confrontation face à l'équipe de Cristiano Ronaldo.

Toutefois, les supporters des Bleus attendent peut-être un peu plus. Après un match aussi décevant dans le fond qu'important au niveau comptable, il va falloir montrer autre chose face au Portugal. On pourrait penser ainsi que Didier Deschamps va faire souffler quelques éléments, comme il l'a expliqué en conférence de presse après la Hongrie : « avec six points on aurait eu le choix. Le dernier match aurait eu une importance quoiqu'il arrive. Là, il en a une plus importante. Je n'exclus pas le fait qu'il y est un roulement avec ces enchaînements de quatre jours, la fraîcheur est un élément important. Avec la chaleur, c'était compliqué pour les organismes ».

Un retour au 4-2-3-1 ?

Mais que peut bien faire le sélectionneur national ? On sait déjà qu'il ne peut pas compter sur Ousmane Dembélé, touché au genou contre les Magyars, et qui a quitté le groupe et déclaré forfait pour la suite de la compétition. Avant de parler des hommes sur le terrain, on pourrait observer un changement de système, juste pour voir.

En effet, en 4-3-3 depuis la préparation, Deschamps a quelques possibilités. Il avait testé, lors de précédents rassemblements, le 3-5-2 et surtout il a gagné la Coupe du Monde en 4-2-3-1 avec un Antoine Griezmann en meneur de jeu. Dans ces deux cas il pourrait aussi faire tourner ses hommes, pas forcément dans les grandes largeurs non plus.

La première de Koundé ?

En défense, il est peu probable que les centraux changent. Deschamps le sait, une bonne assise est primordiale et il faut continuer à associer Raphaël Varane et Presnel Kimpembe. Sur les côtés, en revanche, on peut chambouler les choses. A gauche, Lucas Hernandez a déjà été mis au repos contre la Hongrie et Lucas Digne a fait le boulot. Côté droit, Benjamin Pavard a souffert, malgré l'analyse du Basque, et pourrait souffler aussi. Jules Koundé semble avoir pris l'ascendant sur Léo Dubois dans la hiérarchie et a donc des chances d'effectuer sa première titularisation en sélection.

Le milieu de terrain aussi pourrait changer. Si le 4-3-3 est conservé, on pourrait voir Corentin Tolisso prendre la place d'Adrien Rabiot. Si Deschamps veut faire souffler en plus Paul Pogba, Thomas Lemar se tient à disposition. N'Golo Kanté, lui, paraît irremplaçable, surtout dans ce type de match. C'est devant qu'il devrait y avoir du mouvement.

L'absence de Dembélé ne change pas grand-chose

Comme susmentionné, Ousmane Dembélé ne sera pas là, mais ça ne pose pas tant de problème que ça. En effet, absent contre la Hongrie parce qu'il assistait à la naissance de son enfant, Kingsley Coman est de retour et peut tout à fait évoluer sur le couloir droit, même s'il joue à gauche au Bayern. C'est aussi le cas de Kylian Mbappé, qui était à cette position à la Coupe du Monde, ou encore de Moussa Sissoko que Deschamps aime aligner à ce poste.

Antoine Griezmann devrait poursuivre sur sa lancée, mais sera-t-il aligné en soutien de Karim Benzema ? C'est une possibilité d'autant que tout le monde défend le Madrilène malgré son manque d'efficacité. Il ne faut pas exclure la titularisation d'Olivier Giroud, qui n'a que les miettes depuis le début de la compétition et qui est quand même le second meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Réponse mercredi soir.