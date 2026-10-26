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Ballon d’Or : Bukayo Saka gagne le Prix Sócrates

Par Matthieu Margueritte

Créé en 2022, le Prix Sócrates honore les footballeurs et footballeuses impliqués dans des projets humanitaires, sociaux ou environnementaux. Ce trophée a été nommé en hommage au footballeur brésilien Sócrates, disparu en 2011, afin de saluer son engagement sociétal.

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Cette année, c’est le joueur d’Arsenal Bukayo Saka qui a été primé. Il succède à la Fondation Xana. Saka a été récompensé pour ses actions humanitaires en faveur des enfants les plus défavorisés.

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