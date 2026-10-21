Ligue des Champions : que risque réellement le PSG après la plainte du FC Barcelone à l’UEFA

La victoire du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (4-2), mardi soir au Parc des Princes, a été marquée par une polémique en tribunes. Avant le coup d’envoi, le Collectif Ultras Paris a déployé un immense tifo inspiré du film d’horreur Massacre à la tronçonneuse. On y apercevait le personnage principal Michael Myers, masqué et vêtu d’un maillot parisien, en train de s’attaquer à l’écusson du Barça avec une tronçonneuse ensanglantée. Le tout était accompagné du slogan « Massacre à la parisienne », tandis que des effets pyrotechniques accentuaient la mise en scène. Pensé comme une provocation dans le cadre de cette affiche européenne, le visuel a rapidement suscité des réactions du côté catalan, qui a jugé son contenu excessivement agressif et offensant.

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Selon La Vanguardia, le FC Barcelone a officiellement signalé la banderole au délégué de l’UEFA présent au Parc des Princes après la rencontre. Le club espagnol a également demandé le retrait de plusieurs autres banderoles sur lesquelles figurait l’inscription « Puta Barça », ainsi que signalé des chants jugés offensants. L’affaire prend une dimension supplémentaire puisque le tifo géant avait reçu l’autorisation préalable du PSG et son déploiement avait même été annoncé au micro du stade. Le club parisien avait pourtant refusé quelques jours plus tôt une banderole liée au mouvement social français lors de la réception du Mans. L’UEFA doit désormais examiner les faits rapportés par son délégué et déterminer si une procédure disciplinaire se justifie. À ce stade, la plainte du Barça ne signifie pas que Paris sera automatiquement sanctionné, mais elle place le club sous le regard de l’instance européenne.

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Le règlement UEFA est très clair

Sur le plan réglementaire, le principal texte à retenir est l’article 16, paragraphe 2, point E, du règlement disciplinaire de l’UEFA. Celui-ci permet de sanctionner les clubs pour l’utilisation, par leurs supporters, de gestes, de mots, d’objets ou de tout autre moyen servant à transmettre un message provocateur inadapté à un événement sportif, notamment lorsqu’il présente un caractère offensant. Le règlement précise que les clubs peuvent être tenus responsables de tels comportements même s’ils démontrent n’avoir commis aucune négligence dans l’organisation du match. La mise en scène d’une tronçonneuse détruisant le blason adverse pourrait être examinée sous cet angle, sans que sa qualification soit pour autant acquise. Le PSG pourrait défendre l’idée d’une provocation symbolique inspirée du cinéma d’horreur, à l’approche d’Halloween, destinée à illustrer la rivalité sportive plutôt qu’à menacer réellement les joueurs ou les supporters barcelonais. L’UEFA devra analyser le visuel dans son ensemble, son slogan et son contexte. L’autorisation accordée par le club pourrait toutefois peser dans l’analyse de sa responsabilité, puisqu’elle rend plus difficile l’argument d’un incident imprévisible.

Le risque le plus concret pour le PSG reste celui d’une amende financière. Le règlement disciplinaire prévoit plusieurs sanctions possibles, de l’avertissement à la fermeture partielle du stade, voire à des mesures plus lourdes dans les situations les plus graves. Rien ne permet cependant d’affirmer qu’une fermeture de tribune ou un huis clos seraient envisagés dans ce dossier. Les précédents offrent des repères plus utiles comme en 2025, après le premier sacre européen du PSG contre l’Inter Milan, le club parisien avait écopé d’une amende de 10 000 euros pour une banderole portant le message « Stop au génocide à Gaza », considérée par l’UEFA comme inadaptée à un événement sportif. Le contexte était différent, puisque le message était politique et non lié à une rivalité entre clubs. D’autres décisions européennes ont également donné lieu à des amendes de 10 000 à 20 000 euros pour des messages provocateurs ou offensants, comme le FC Nantes en 2023 face à la Juventus en Ligue Europa ou encore le Borussia Dortmund face au PSG en 2023. Ces montants constituent des points de comparaison, pas un barème automatique. Le règlement prévoit des sanctions de référence spécifiques pour certaines infractions, mais la décision finale dépendra de la qualification retenue, des circonstances et des éventuels antécédents.

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Le comportement du PSG après le déploiement du tifo pourrait enfin compter dans la décision. L’article 23, paragraphe 3, du règlement disciplinaire autorise l’instance compétente à tenir compte de la réaction immédiate du club organisateur comme circonstance atténuante pour certaines infractions liées aux supporters. Dans un précédent disciplinaire, l’intervention rapide des services de sécurité et le retrait d’une banderole avaient ainsi permis de réduire une amende de référence de 10 000 à 5 000 euros. Or, si le visuel parisien a bien été validé en amont et annoncé au public, la situation apparaît différente. Il faudra déterminer si le club a tenté de limiter son affichage ou si les autres messages insultants ont fait l’objet d’interventions. Le PSG avait déjà échappé à une procédure après un tifo pro-palestinien en novembre 2024, l’UEFA ayant alors estimé que le message n’était ni provocateur ni insultant. Cette fois, la représentation explicite de la violence et les insultes visant le Barça pourraient conduire à une appréciation différente. Une amende semble donc être le scénario le plus crédible si une infraction est retenue, mais le montant et la nature de la sanction dépendront du rapport officiel et de l’examen disciplinaire.