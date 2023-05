Serie A : la Lazio retarde le sacre du Napoli, l’Inter se balade face à l’Hellas Vérone

Après quatre premiers matches prolifiques, la 33e journée de Serie A se poursuivait ce mercredi soir. Cette nuit italienne était sous le signe de la Ligue des champions, puisque quatre équipes du top 6 étaient à l’honneur : l’Inter Milan, la Lazio, l’AS Roma et l’AC Milan. Les Intéristes se sont très largement imposés sur la pelouse de l’Hellas Vérone (0-6). Les hommes de Simone Inzaghi ont fait la différence en première période en inscrivant trois buts en moins de dix minutes (Adolfo Gaich CSC 31e, Hakan Calhanoglu 36e et Edin Dzeko 38e). Lautaro Martinez par deux fois (55e, 90e+2), Dzeko (61e) - pour un doublé - ont ensuite aggravé la marque après la pause. De leur côté, les Biancocelesti ont pris le dessus sur Sassuolo (2-0) devant leurs supporters grâce des buts de Felipe Anderson en début de rencontre (14e) et de Toma Basic (90e+2) en toute fin de match . Un succès qui empêche le Napoli d’être champion dès ce soir.

En déplacement sur la pelouse de Monza, la Louve n’a pas réussi à vaincre les Biancorossi (1-1). Les Romains ont pourtant ouvert le score par l’intermédiaire de Stephan El Shaarawy (24e), mais Luca Caldirola a égalisé juste avant la mi-temps (39e). Enfin, sensation à San Siro, où les partenaires d’Olivier Giroud se sont fait piéger à domicile par Cremonese (1-1). Les Rossoneri ont pris un but de David Okereke dans le dernier quart d’heure (77e). Les protégés de Stefano Pioli ont sauvé les meubles dans le temps d’additionnel avec une égalisation de Junior Messias (90e+3). Au classement, les Nerazzurri remontent à la 4e place. Les Laziale reprennent la deuxième place à la Juventus. Statu quo pour les Giallorossi et les Milanais qui restent au 7e et 6e rang . Si les résultats de Monza et Sassuolo n’ont aucune influence pour leur fin de saison, l’Hellas Vérone reste 18e et premier relégable après sa débâcle. Avec cette victoire inattendue, Cremonese garde espoir pour le maintien.

