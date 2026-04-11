Himbert, Hamdani, Kango… Fabien Caballero, l’architecte de l’ombre qui a ramené des cracks à l’OL

Ce sont souvent les hommes de l’ombre qui font gagner des titres à des équipes dans le football. Avant d’être un homme de l’ombre, le destin de Fabien Caballero s’est écrit entre les lignes de craie dès ses 14 ans, lorsqu’il intègre le centre de formation de l’OL en tant que gardien de but. Pourtant, après une carrière discrète, le natif d’Île-de-France se reconvertit rapidement en tant qu’éducateur. C’est d’ailleurs en région parisienne que ses premières intuitions prennent vie, dirigeant des talents alors en herbe comme Hannibal Mejbri ou Andy Diouf. De cette période fondatrice en club amateur, il travaille sur les premières qualités requises pour son futur métier, comme il nous l’a confié après avoir été contacté par nos soins : « quand tu fais éducateur en club amateur, t’es à la fois coach, t’es recruteur, t’es préparateur physique, t’es dirigeant, t’es un petit peu tout ». Cette polyvalence lui permet d’apprendre comment déceler le talent chez un jeune joueur.

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«Le match, ce n’est qu’une pièce de théâtre»

Après ce passage sur le banc, sa trajectoire prend un tournant plus discret, mais presque logique vers le scouting de jeunes joueurs. S’il avance d’abord à tâtons, il tombe littéralement amoureux de ce nouveau costume. Cette transition, initialement incertaine, devient une vocation toute trouvée. Ce virage le ramène naturellement vers ses racines : recruteur à l’OL dès 2018, puis responsable du recrutement de l’académie, il est finalement nommé manager général de l’académie des Gones en novembre 2023, suite à la promotion de Pierre Sage auprès de l’équipe fanion. Formé à la bonne école avec Gérard Bonneau, Florian Maurice, Vincent Ponsot, Jean-François Vulliez et Pierre Sage, son bilan à Lyon force le respect.

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Dans l’ombre d’une structure performante, Caballero est la main derrière les signatures de pépites comme Adil Hamdani, Rémi Himbert ou Steeve Kango. Interrogé par nos soins sur ces trouvailles remarquables, il se remémore la manière dont, lui, a détecté quelque chose chez ces jeunes pousses qui explosent cette saison à Lyon : « je pense que notre travail, c’est juste d’être des réducteurs d’incertitudes. Parce qu’à la fin, il y en aura toujours. J’ai le privilège de pouvoir m’appuyer sur une équipe de recruteurs en qui j’ai confiance aveugle et d’une grande compétence, qui abattent un boulot monstre. Aujourd’hui, on est à l’heure de la data où cherche à tout objectiver et c’est très important. Néanmoins je crois énormément à l’humain, à l’homme. Et de la petite expérience que j’ai, souvent, c’est quand tu écoutes ton instinct… que tu sors du côté rationnel où les plus belles choses arrivent. »

L’exemple du recrutement de Steeve Kango illustre cette philosophie. Rejeté par la data pour un déficit de taille rédhibitoire au poste de défenseur central, le jeune joueur a été validé par Caballero pour son leadership et sa dalle. Pour déceler ces qualités humaines, le recruteur de 41 ans explique sa méthodologie bien précise : « c’est d’y aller, c’est de voir, c’est de ressentir les trucs. Quand tu vas voir un joueur, tu creuses un petit peu. Tu ne vas pas juste au match, tu vas bien avant. Tu vois l’attitude quand ils vont faire la reconnaissance terrain. Tu vois l’attitude lorsqu’ils sont remplaçants, quand ils sortent ou qu’ils rentrent. À la fin du match, dès qu’ils ressortent après la douche, selon le contexte du match, tu vois des attitudes. C’est en coulisses que tu vois qui est qui. Le match, ce n’est qu’une pièce de théâtre. »

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Trouver les profils idéals pour s’imposer dans un endroit précis

Pour Caballero, dénicher un talent ne suffit pas : il faut qu’il puisse se fondre dans l’ADN local. À Lyon, cela passait par une capacité d’adaptation hors norme. « Je pense que quand t’es à Lyon, t’as un contexte très particulier de par cette identité forte et cette culture locale lyonnaise, c’est la capacité d’adaptation. Comme moi je l’ai fait quand je suis arrivé au centre à l’époque, qui soit capable de devenir lyonnais, de s’approprier les codes. Donc, il faut une forme d’intelligence pour avoir cette capacité à s’adapter. Il y a beaucoup de joueurs qu’on pouvait faire, et qui avaient les qualités pour jouer, mais qu’on n’a pas fait parce qu’on estimait qu’ils n’avaient justement pas cette capacité à s’approprier le projet et à s’adapter à ça. Et Lyon, c’est particulier. » Rémi Himbert, avec ses débuts professionnels tonitruants, incarne parfaitement cette réussite du profil psychologique lyonnais. Natif de Thionville, l’attaquant de 17 ans n’a jamais caché son affection pour l’OL et Memphis Depay, l’ancien attaquant des Gones.

Le recrutement d’Hamdani et d’Himbert reste d’ailleurs un moment fort de son passage entre Rhône et Saône. Une semaine d’essai a suffi au premier cité pour transformer une intuition en évidence, basée sur l’envie pure du joueur, comme nous l’a confié Caballero : « quand tu prends un jeune comme Adil qui était demandé par tout le monde, et qu’il vient ici, tu vois qu’il te dit : "Moi, c’est là que j’ai envie d’être, je me sens bien." Souvent quand ils sont petits, ils parlent avec le cœur et ça ne ment pas. Ils ont envie d’être là. C’est pareil pour Rémi. Et c’est ça, c’est aussi de créer un environnement qui donne envie aux gens, parce que t’as l’image, t’as le blason, t’as le prestige de l’OL, ça, c’est une chose. Mais c’est à nous de créer dans la dynamique du club un environnement où, quand tu viens, t’as envie de rester. »

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Fabien Caballero, futur directeur sportif d’un club français ?

Pourtant, en janvier 2025, le lien avec Lyon s’est rompu. À la recherche d’un projet et de personnes alignés avec ses valeurs ⁠et sa vision, Caballero a rejoint l’OGC Nice. Sur la Côte d’Azur, il réapprend de nouveaux codes : si Lyon cherchait la technique pure, Nice demande de la grinta et de la combativité en plus des qualités d’un bon footballeur. Épanoui dans ce nouvel environnement et entouré de son équipe de recruteurs soudée et compétente, il continue de s’adapter à la French Riviera. Fort de ses succès chez les jeunes, glanés avec l’équipe de passionnés qui le suit depuis toujours, transposer son expertise chez les professionnels pour construire un système sportif intégral sera la suite logique pour ce bâtisseur. Demain, c’est peut-être dans un costume de directeur sportif que Fabien Caballero continuera de réduire les incertitudes du football moderne.