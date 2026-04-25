BL : le Bayern Munich renverse Mayence, Leverkusen l’emporte contre Cologne

Ce samedi, la 31e journée de Bundesliga offrait un alléchant multiplex avec cinq rencontres. Vainqueur du championnat la semaine passée, le Bayern Munich se déplaçait sur la pelouse de Mayence. Et si les hommes de Vincent Kompany n’avaient pas forcément besoin de sortir les griffes, il fallait confirmer ce sacre avec un grand turnover. En face, les coéquipiers de Nadiem Amiri étaient dans le ventre mou du tableau (10e), mais avaient l’intention de créer l’exploit face aux Bavarois déjà sacrés. Une surprise qui s’est d’ailleurs confirmée à la Mewa Arena. Les visiteurs se sont fait refroidir en encaissant trois buts dans le premier acte ! Dominik Kohr a ouvert le score (1-0, 14e), Paul Nebel s’est aussi montré concluant (2-0, 28e) et Sheraldo Becker a terrorisé le champion 2025-26 avant la pause (3-0, 45+1). Au retour des vestiaires, Nicolas Jackson a pu réduire l’écart à l’aide du poteau (3-1, 53e) et c’est à ce moment précis que tout a basculé. Michael Olise a fait le show (3-2, 73e) avant que Jamal Musiala (3-3, 80e) et Harry Kane (3-4, 83e) climatisent leurs adversaires. Les Munichois démontrent donc, encore et toujours, que leur sacre est amplement mérité.

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres de ce samedi après-midi, Augsburg recevait Francfort. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les deux formations ont joué un football similaire, ce qui s’est conclu par un match nul (1-1). De son côté, le Bayer Leverkusen a fait le travail sur la pelouse de Cologne, restant en danger jusqu’au bout de la rencontre (1-2). Dans le bas de tableau, Heidenheim devait impérativement prendre les trois points contre St Pauli et le job a d’ailleurs parfaitement été effectué dans leur antre (2-0). Enfin, Wolfsburg et le Borussia M’Gladbach n’arrivaient pas à se départager et c’est finalement le seul 0-0 de ce multiplex. Au classement, Leverkusen est bien dans le top 5, Mayence rate complètement le coche et reste à la 10e position. St Pauli ne s’en sort toujours pas (16e) tout comme Heidenheim qui reste bon dernier malgré son succès.

Tous les résultats de 15h30 :

Augsburg 1-1 Francfort : Kade (44e) / Doan (66e)

Cologne 1-2 Bayer Leverkusen : Waldschmidt (78e) / Schick (43e, 52e)

Heidenheim 2-0 St Pauli : Zivzivadze (3e), Dinkci (82e)

Mayence 3-4 Bayern Munich : Kohr (14e), Nebel (28e), Becker (45+1) / Jackson (53e), Olise (73e), Musiala (80e), Kane (83e)

Wolfsburg 0-0 Borussia M’Gladbach